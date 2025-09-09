Tragedia nel vicentino, auto pirata travolge e uccide 13enne: fermato un 23enne

Un 23enne di Cartigliano è stato fermato con l’accusa di aver investito e ucciso Stefano Angonese, ragazzino di 13 anni che ieri sera stava passeggiando insieme a un amico a Tortima a Lusiana Conco, nell’Altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza. Il giovane, accusato di omicidio stradale con fuga e omissione di soccorso, è stato posto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Angonese stava camminando sul ciglio della strada con un coetaneo, quando una macchina sopraggiunta alle loro spalle li ha travolti per poi scappare. L’impatto è stato fatale per il 13enne, che è morto sul colpo. Lievemente ferito l’altro ragazzo. I sanitari, giunti sul posto, hanno solo potuto constatarne il decesso mentre hanno prestato le prime cure all’amico, che ha riportato delle lesioni alla gamba sinistra, trasportato poi all’ospedale di Asiago in stato di choc.

I carabinieri di Bassano del Grappa e di Lusiana-Conco hanno trovato un copri-specchietto esterno lato destro, di colore grigio, con relativo specchio, perso dal veicolo in fuga. Accertato che appartenesse a una Volkswagen Golf, sono scattate le indagini, coordinate dalla Procura di Vicenza. Anche grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza privata e pubblica, è stato possibile individuare un’autovettura compatibile per marca, conformazione e colore, con quella coinvolta nel grave incidente stradale.

La macchina era ferma presso l’abitazione dell’intestatario dell’auto, un 23enne, e presentava danni del tutto compatibili con la dinamica dell’incidente. Una volta rintracciato il presunto autore dell’omicidio stradale, con fuga e omissione di soccorso commesso nella serata di ieri, è stato condotto presso gli Uffici della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa per i successivi accertamenti. Sul posto anche il sostituto procuratore in turno presso la Procura di Vicenza, il quale, dopo aver sottoposto l’indiziato a interrogatorio, alla presenza del proprio legale nominato d’Ufficio, ha emesso nei suoi confronti un provvedimento di fermo di indiziato di delitto, eseguito dai carabinieri di Bassano del Grappa. Il 23nne è stato quindi accompagnato presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari.