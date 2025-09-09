Renzi “No all’ideologia per passare da opposizione ad alternativa”

ROMA (ITALPRESS) – “Mentre il mondo corre, stare fermi è già un danno. E il costo lo pagano soprattutto le famiglie del fu ceto medio, che hanno un costo della vita sempre più alto e i giovani. Su questi temi si giocherà la sfida del 2027. E il centrosinistra non deve stare su questioni ideologiche, ma sulla concretezza della vita di tutti i giorni: la partita sarà sul carrello della spesa, sulle tasse, sulla capacità di creare lavoro di qualità, sulla sicurezza”. Lo scrive il leader di Italia Viva Matteo Renzi nella sua enews.

“Già, la sicurezza: è un problema sempre più sentito. Fino ad oggi il Governo riesce magicamente a dare la colpa di qualsiasi reato all’opposizione pur essendo l’esecutivo in carica ormai da tre anni. Ma se su questi temi il centrosinistra passasse da essere semplicemente opposizione a diventare ALTERNATIVA, portando le proprie idee, molto cambierebbe”, spiega. “Anche per questo sarà fondamentale la nostra LEOPOLDA / VIVAIO del 3, 4, 5 ottobre. Metteremo al centro le proposte e non solo le critiche. E ci faremo accompagnare dai ragazzi della scuola ‘Meritare l’Europà”, aggiunge Renzi.

“Alla Leopolda parleremo naturalmente anche della situazione internazionale. La foto di Pechino inquieta profondamente ma occorre anche avere il coraggio di dire che l’Occidente è corresponsabile della situazione che si è creata: banalmente si pensi alla sciagura storica della guerra dei dazi di Trump e alla reazione anti americana che questa scelta ha prodotto ad esempio in India. E sullo sfondo, ovviamente, resta il dramma dell’intensificarsi delle tragedie belliche, quelle di cui si parla, dall’Ucraina alla Palestina, come quelle su cui tutti tacciono, dal Sudan al Sudest asiatico. Alla Leopolda tenteremo di fare una riflessione profonda su questi temi così difficili e così devastanti”, sottolinea.

Infine, “è finalmente uscito il logo sotto cui correremo alle prossime regionali: si chiama CASA RIFORMISTA e coinvolgerà Italia Viva ma anche tutti quelli che vogliono creare uno spazio che bilanci AVS, Cinque Stelle e il nuovo PD. Lo troverete nelle regionali in Calabria, in Toscana e anche – più in là – nelle prossime sfide a cominciare dalla Campania”, conclude.

(ITALPRESS).

– foto: Ipa Agency –