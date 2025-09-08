La mostra antologica di Tarcisio Revelant, in arte Reveylant

Con il sostegno dell’assessorato alla Cultura del Comune di Padova, dal 17 settembre al 26 ottobre 2026 gli spazi espositivi delle ex Scuderie di Palazzo Moroni ospitano la mostra antologica di Tarcisio Revelant, in arte Reveylant. Le circa ottanta opere in esposizione illustrano il pluridecennale percorso dell’artista che, dopo esserci cimentato in tecniche tradizionali come acquarello, tempera, olio e acrilico, nelle sue opere di grafica approda alle terre naturali colorate provenienti da paesi africani e medio orientali, proseguendo in particolare lungo la linea del divisionismo-puntinismo, tecnica pittorica nata in Francia alla fine del 1890. Revelant nelle opere con tecnica mista realizzate utilizzando materiale gommoso, plastico e acrilico su fondo MDF si ispira alla forma del cerchio, la cui rotondità esprime accoglienza, serenità, armonia. La produzione artistica di Reveylant è caratterizzata da grande minuzia: dopo un particolareggiato disegno di base a matita, egli procede con un piccolo pennino di acciaio depositando le terre colorate sciolte in piccoli contenitori di vetro o acciaio con della colla arabica, aggiunta come medium. I temi che l’artista predilige solo gli scorci naturalistici e il paesaggio veneto.

Tarcisio Revelant

Tarcisio Revelant originario di Udine, si trasferisce ben presto a Malcontenta di Mira (Venezia), dove attualmente vive e lavora. L’artista ha esposto in gallerie sia nel territorio italiano che all’estero, conseguendo numerosi premi e riconoscimenti.

Inaugurazione

Martedì 16 settembre alle ore 17.30.

Informazioni

Ex Scuderie di Palazzo Moroni, via del Municipio, 1 – Padova

Dal 17 settembre al 26 ottobre 2025

Orari: da martedì a domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00

Ingresso libero

www.reveylant.it

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)