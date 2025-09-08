Campioni si diventa – Incontro con Don Dante Carraro

Ritorna “Campioni si diventa”, la rassegna organizzata dal Comune di Vigonza pensata per offrire a ragazzi e famiglie esempi positivi di impegno, coraggio e passione. L’iniziativa dimostra come il successo non sia mai frutto del caso, ma il risultato di dedizione, costanza e valori profondi. L’evento è in programma per domenica 21 settembre, dalle ore 18.30 alle 21.00, presso il Teatro Quirino De Giorgio, Piazza Enrico Zanella 29 – Vigonza.

Questa nuova edizione avrà come protagonista Don Dante Carraro, Direttore di Cuamm Medici con l’Africa, che racconterà la sua esperienza di vita e missione al servizio dei più fragili. A dialogare con lui ci sarà Walter Ferrulli, in un incontro che si preannuncia intenso ed emozionante.

Ad arricchire la serata, le voci del Summertime Choir che accompagneranno il pubblico con la loro energia e la loro musica.

Un evento di solidarietà

All’ingresso del teatro sarà possibile lasciare un’offerta libera a sostegno di Cuamm Medici con l’Africa, contribuendo così ai progetti di assistenza sanitaria e formazione nei Paesi più poveri.

A chi è rivolto

L’iniziativa è gratuita e aperta a tutta la cittadinanza, con un’attenzione particolare a ragazzi e famiglie, chiamati a lasciarsi ispirare da una storia di vita che parla di altruismo e determinazione.

Per maggiori informazioni

