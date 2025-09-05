Webinar. Start-up e nuove imprese: incentivi per chi vuole aprire un’attività

Hai un’idea di business e vuoi trasformarla in un’attività concreta? Questo webinar online è pensato per te. Parleremo di tutti gli strumenti, i fondi e gli incentivi oggi disponibili per chi vuole avviare una nuova impresa, con un focus particolare sul settore del commercio e dei servizi.

A guidarci sarà Marco Ferrarato, consulente esperto in area amministrazione, finanza e controllo, che condividerà consigli pratici e casi reali per orientarsi al meglio tra le opportunità esistenti.

Webinar formativi gratuiti nell’ambito dei progetti Mentore, grazie alla Camera di Commercio di Padova. Un’opportunità concreta per le micro e piccole imprese di approfondire temi legati agli strumenti per mantenere la competitività dell’economia

Link alla videochiamata: https://meet.google.com/nhc-kcao-jsx

Un appuntamento utile per chi sogna di fare impresa e vuole partire con il piede giusto.

(Confesercenti Veneto Centrale)