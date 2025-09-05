Sagre e Feste in provincia di Padova: gli eventi del fine settimana dal 5 al 7 settembre 2025

Il Calendario Sagre e Feste della Provincia di Padova raccoglie gli eventi che Comuni, Pro Loco, Associazioni, Parrocchie organizzano nel territorio: una vera e propria mappa delle tradizioni e dei prodotti tipici locali, da cui farsi ispirare per trascorrere un fine settimana all’insegna dellla convivialità e della scoperta.

Palio dei 10 Comuni del Montagnanese – Centro Storico, Montagnana

Un fine settimana tra storia e mito nella città murata di Montagnana: tra cavalieri e dame, artigiane/i e popolane/i, si svolge l’entusiasmante corsa a cavallo che vede sfidarsi, nel verde vallo attorno alle mura medievali, i 10 Comuni dell’antica Scodosia. E poi mercatino medievale, corte storico, spettacoli di giocoleria, focoleria equestre e spettacolare incendio della Rocca.

Sagra del Risotto a Pilastro d’Este – Via Pilastro, Este

In occasione dell’annuale Festa Patronale della Beata Vergine Maria Addolorata, Pilastro d’ Este si trasforma in un vivace palcoscenico di sapori, musica e festa. Protagonista assoluto il risotto, preparato secondo ricette tramandate da generazioni, in tantissime varianti. Ogni serata è animata da balli sotto le stelle e musica dal vivo per tutta la famiglia, mostre di pittura e di fotografia.

Festa del Nido – Giardini Valentinelli, Villa Estense

Spettacoli teatrali e musicali, Talk, Workshop; per tutte e 3 le serate saranno presenti food truck con cibi e bevande.

345° Antica sagra del Santo Sepolcro – Villanova di Camposampiero

Tradizionale fiera mercato che ebbe inizio nel 1680, l’Antica sagra del Santo Sepolcro propone quest’anno un ricchissimo e variegato programma, con tante novità e rinomato stand gastronomici gestiti dalle associazioni del paese.