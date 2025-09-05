Fermato a Trieste pakistano che inneggiava alla lotta jihadista

TRIESTE (ITALPRESS) – Un 25enne di origine pakistana è stato fermato a Trieste dai Ros dei carabinieri, perchè sospettato di terrorismo di matrice jihadista. Il giovane era entrato nel 2023 illegalmente in Italia, attraverso la cosiddetta “Rotta Balcanica”, dichiarando false generalità e di essere minorenne al fine di poter richiedere la protezione internazionale.

Da quel momento è stato ospite a Trieste presso una struttura del consorzio che gestisce l’accoglienza dei migranti. Già dalle prime indagini il giovane mostrava un profilo ideologico islamista ed effettuava, in rete, una spasmodica ricerca su svariate piattaforme di materiale di chiarissima ispirazione jihadista, che a sua volta rilanciava su social media dedicati attraverso numerosi profili riconducibili allo stesso indagato.

Il soggetto indiziato, in numerose occasioni, ha dimostrato la propria vicinanza ai principali gruppi del jihad globale, dichiarando apertamente la propria appartenenza all’organizzazione terroristica denominata Stato Islamico.

foto: screenshot video Ros Carabinieri

