CaMMino sotto i portici. Itinerari tra arte, gusto e tradizione

Un viaggio tra storia, cultura e botteghe di Padova. Con i suoi 25 km di arcate, Padova è la seconda città in Italia per estensione dei portici: un patrimonio unico che unisce architettura, commercio e vita sociale. Da qui nasce “CaMMino sotto i portici” il progetto di Confesercenti del Veneto Centrale
Un’intera giornata per vivere Padova da un punto di vista speciale: quello dei suoi portici e delle botteghe che li animano. Partecipa a 4 itinerari guidati gratuiti che ti porteranno alla scoperta di storie, profumi e mestieri nascosti sotto uno dei patrimoni più iconici della città.
Arte, gusto e shopping si intrecciano in percorsi unici, tra scorci suggestivi e incontri con chi, da generazioni, tiene viva la vita dei portici.
Un itinerario pensato per scoprire i sapori tipici e le eccellenze del gusto padovano, in un percorso tra portici, piazze e storiche insegne cittadine. I protagonisti dell’enogastronomia locale aprono le loro porte per un’esperienza autentica. PARTECIPA
Un viaggio tra le vie porticate del cuore di Padova, dove arte, storia e commercio si intrecciano da secoli. Lungo questo percorso si incontrano luoghi simbolici e attività storiche che raccontano l’identità più autentica della città. PARTECIPA
Un dolce pomeriggio tra le delizie della tradizione pasticcera padovana, passeggiando sotto gli eleganti portici della città. Questo itinerario vi porta alla scoperta di alcune eccellenze artigianali, dove gusto e bellezza si incontrano. PARTECIPA
Un percorso tra storia, bellezza e botteghe sotto gli iconici portici padovani. Partendo dal Santo e arrivando fino al Prato della Valle, questo itinerario è pensato per chi ama scoprire la città camminando e facendo shopping di qualità. PARTECIPA