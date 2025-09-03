Nautica, Bucci (Reg. Liguria): “Settore con forte ricaduta economica e occupazionale”

03 settembre 2025 | 12.27
“Il settore della nautica nel campo della Blue Economy sta acquisendo sempre più importanza, con una grande ricaduta economica e occupazionale sul territorio ligure, numero uno non solo in Italia, ma in tutto l’arco del Mediterraneo. Pertanto, il Salone di Genova si candida a essere non solo il più importante in Europa, ma ad arrivare nei primi tre al mondo”. Lo afferma Marco Bucci, presidente della Regione Liguria, alla conferenza stampa di presentazione del 65esimo Salone Nautico di Genova, che si terrà dal 18 al 23 settembre 2025, svoltasi a Palazzo Mezzanotte a Milano.
(ADNKRONOS)