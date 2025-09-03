5 nuove borse di studio per studiare all’estero: torna il programma di Intercultura

Grazie al sostegno di Fondazione Cariparo, anche per quest’anno Intercultura riserva 5 Borse di studio per programmi scolastici annuali all’estero a studentesse e studenti meritevoli, residenti ed iscritti in scuole secondarie di II grado delle province di Padova e Rovigo.

Da più di 60 anni Intercultura organizza progetti di scambio internazionale in 65 Paesi di tutto il mondo, per permettere a ragazze e ragazzi delle scuole superiori di vivere un’esperienza che li accompagnerà per tutta la vita.

Anche quest’anno la nostra Fondazione sostiene 5 borse di studio AFS-Intercultura, che daranno l’opportunità ad altrettanti ragazze e ragazzi, residenti ed iscritti in scuole secondarie di II grado delle province di Padova e Rovigo e con ISEE fino a 27.000 euro, di partecipare al progetto.

Saranno assegnate 3 borse di studio per la provincia di Padova e 2 borse di studio per la provincia di Rovigo.

Durante questa esperienza, ragazze e ragazzi verranno accompagnati passo dopo passo dai volontari di Intercultura in un percorso di crescita e formazione che va ben oltre la conoscenza di una nuova lingua. Vivere e studiare un anno all’estero, infatti, offrirà a studentesse e studenti, l’opportunità di sviluppare nuove competenze e consapevolezze che li aiuteranno ad affrontare al meglio le sfide future.

Le destinazioni sono quelle accessibili con le borse di studio di Intercultura.

Scarica la locandina

Come partecipare

I programmi di Intercultura sono a concorso; tutti gli studenti in possesso dei requisiti e che richiederanno le “Borse di studio offerte da Intercultura” saranno in automatico valutati per l’assegnazione della borsa di studio.

Le assegnazioni avverranno sulla base di una graduatoria, redatta da Intercultura, al termine della selezione. La graduatoria sarà composta dal punteggio scolastico basato sulla media degli ultimi due anni, dal risultato della prova di idoneità, dal punteggio ISEE, dalla valutazione dei volontari a livello locale e nazionale, dalla disponibilità (passata, presente o futura) ad ospitare uno studente internazionale.

Le iscrizioni saranno aperte fino al 10 novembre 2025.

Parti con Intercultura

(Fondazione Cariparo)