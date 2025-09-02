PRE-MAJANO, RIPARTENZA DI SLANCIO PER I GIOVANI DI ASSINDUSTRIA SPORT

Ripartenza di slancio. L’ultimo fine settimana di agosto ha visto i giovani atleti di Assindustria Sport rimettersi in pista nella Manifestazione Pre-Majano + 5° Trofeo David Cittarella, organizzatA proprio dalla società gialloblù, assieme al Comitato padovano Fidal, allo Stadio Colbachini. Massiccia la partecipazione degli atleti padovani e polesani e diversi i podi per gli atleti di casa.

In evidenza Giulia Olivi, prima negli 80 cadette in 10”3, Emma Prevedello, vincitrice dei 1.000 cadette in 3’23”4, e Giosuè Camporese, che domINA i 2.000 della stessa categoria in 6’08”9. Sempre nel settore cadetti, secondo posto per Aurora Ciuperca nel disco (21.48) e Ajuka Andrea Ndidiamaka nel peso (11.88), accompagnato dal suo terzo piazzamento nel disco (28.94). Tra le ragazze, seconda piazza per Francesca Ballotta nel vortex (37.56) e Marta Griggio nell’alto (1.40), con Agnese Pasquato terza nei 60 (8”8).

Ripartono anche per i più grandi: nel campionato provinciale di mezzofondo Master di Monselice affermazione per la versatile Maria Eugenia Tosetto nella categoria SF70 dopo aver tagliato il traguardo degli 800 metri in 4’03”65 e per Damiano Schiavilla nei 3.000 SM45 in 10’44”62 (nella foto sotto, sul podio). Entrambi conquistano il titolo padovano!

Non solo agonismo nel weekend: Assindustria Sport è stata presente con un proprio stand nelle vie del centro storico di Rovigo, per la “Festa dello sport 2025”: un’ulteriore preziosa opportunità per promuovere le attività in terra polesana, richiamando tanti giovani atleti (nella foto sotto, un momento dell’evento).



(Assindustria Padova)