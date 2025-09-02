Bar in viale Po a Sarmeola: bando per l’affidamento in concessione

Pubblicato il bando all’albo pretorio e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzione del Comune di Rubano per l’affidamento in concessione del bar in viale Po a Sarmeola, operazione che rientra nel piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune e della riqualificazione complessiva delle aree verdi.

Si tratta di un fabbricato di 75 metri quadri con un’area esterna pavimentata di altri 175 metri quadri ad uso plateatico. La concessione avrà una durata di 9 anni, eventualmente rinnovabile per altri 6, e verrà assegnata con procedura di evidenza pubblica al concorrente che avrà formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa: il canone a base di gara è di 18.612 euro all’anno e, al fine di agevolare l’avvio dell’attività, è prevista per il primo anno la riduzione del canone di concessione del 40% e per il secondo anno del 20%. Sono stati introdotti dei requisiti vincolanti e premianti per la partecipazione alla gara, nell’ottica d’individuare un operatore affidabile e con adeguata competenza nel settore.

Il bar si trova nel centro di Sarmeola all’interno di un parco giochi molto frequentato e si trova in posizione adiacente alla zona commerciale, al quartiere scolastico e all’area del mercato settimanale. Si tratta di un punto baricentrico e vivace, frequentato tutto l’anno. Inoltre, è prossimo ad alcune attività direzionali che garantiscono un buon bacino di clientela.

Le candidature vanno presentate all’Ufficio Protocollo del Comune entro il 15 settembre 2025 alle 12, con le modalità indicate nel bando reperibile sul sito istituzionale dell’Ente. Saranno valutate anche pregresse esperienze e il progetto di gestione.

A questo link la documentazione completa relativa al bando di gara pubblicata in Amministrazione Trasparente.