Usa, l’accusa a Gmail: “È di parte. Le mail dei Repubblicani finiscono nello spam”

I filtri antispam di Gmail favoriscono il partito democratico americano? La denuncia arriva da Andrew Ferguson, presidente della Federal Trade Commission nominato da Donald Trump, che ha espresso preoccupazione per il fatto che “la gestione di Gmail da parte di Alphabet sia progettata per avere effetti di parte”.

In una lettera indirizzata al CEO di Alphabet, Sundar Pichai, Ferguson ha fatto riferimento a un recente articolo del New York Post che descriveva le lamentele di Targeted Victory (una società di consulenza e pubbliche relazioni che ha collaborato con il Comitato Nazionale Repubblicano e con X di Elon Musk) secondo cui Gmail segnala come spam le email che rimandano alla piattaforma di raccolta fondi repubblicana WinRed, senza fare lo stesso con le email che rimandano alla piattaforma democratica ActBlue. “Da recenti resoconti, ho capito che i filtri antispam di Gmail bloccano sistematicamente i messaggi inviati da mittenti repubblicani, ma non riescono a bloccare messaggi simili inviati da mittenti democratici”, ha scritto Ferguson. Poi ha avvertito Alphabet che se i filtri di Gmail “impediscono agli americani di ricevere la libertà di parola che si aspettano o di donare come ritengono opportuno, potrebbero danneggiare i consumatori americani e violare il divieto di pratiche commerciali sleali o ingannevoli previsto dal FTC Act”, aggiungendo che ciò potrebbe portare a “un’indagine della FTC e a potenziali azioni esecutive”.

In risposta, un portavoce di Google ha dichiarato che i filtri antispam di Gmail “considerano una varietà di segnali oggettivi, come se le persone contrassegnano una particolare email come spam o se una particolare agenzia pubblicitaria invia un volume elevato di email che vengono spesso contrassegnate come spam”, e ha affermato che l’azienda applica questo approccio “ugualmente a tutti i mittenti, indipendentemente dall’ideologia politica”.