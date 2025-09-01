QUESTURA DI PADOVA: L’ISPETTORE DELLA POLIZIA DI STATO ENRICO GAVAGNIN VA IN PENSIONE

Il Questore della Provincia di Padova Marco Odorisio ha salutato l’Ispettore della Polizia di Stato Enrico Gavagnin, collocato in quiescenza dal 1° settembre 2025.

Arruolatosi nella Polizia di Stato nel 1991, dopo un’esperienza come Sottotenente dell’Esercito presso il Gruppo Artiglieria da Montagna “Udine”, ha iniziato la carriera al Reparto Mobile di Bologna, prendendo parte a numerosi servizi di ordine pubblico in diverse città italiane.

Dal 1993, mosso dalla passione per l’attività tecnico-investigativa, ha intrapreso il percorso nella Polizia Scientifica, prestando servizio prima a Bologna e successivamente nei Gabinetti di Padova, Venezia e Treviso. Tra i casi più rilevanti seguiti figurano i sopralluoghi relativi ai reati della banda della “Uno Bianca”, le indagini sulla Mala del Brenta, i rilievi sul rogo doloso del Teatro “La Fenice” di Venezia nel 1996 e gli accertamenti tecnici su diversi casi di omicidi seriali.

Nel 2018 è stato assegnato al Commissariato di Jesolo, per poi tornare nel 2024 alla Questura di Padova presso l’Ufficio del Personale. Parallelamente al servizio, ha approfondito il tema della sicurezza anche in ambito accademico, conseguendo un dottorato con una ricerca dedicata a “Stato, Sicurezza e Protesta”. È stato inoltre chiamato in audizione presso Commissioni parlamentari su tematiche di rilievo nazionale, dalle morti sul lavoro al degrado urbano.

Accanto alla sua attività professionale, si è sempre distinto per l’impegno a favore dei colleghi delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate, promuovendo iniziative su sicurezza, diritti e tutela del personale. Nel 2024 è stato eletto Presidente Regionale Veneto dell’UNMS – Unione Nazionale Mutilati e Invalidi per Servizio.

Il Questore e tutta l’Amministrazione della Polizia di Stato di Padova esprimono il loro più sentito ringraziamento all’Ispettore Enrico Gavagnin Salvalaio per il servizio reso con straordinaria dedizione, professionalità e profondo senso delle istituzioni.