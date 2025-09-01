QUESTURA DI PADOVA: IL QUESTORE RICEVE IL COMANDANTE PROVINCIALE DEI CARABINIERI IN OCCASIONE DEL COMMIATO.

Nella Mattinata Odierna alle ore 12.00, il Questore della Provincia di Padova Marco Odorisio ha ricevuto nel proprio ufficio il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Generale di Brigata Michele Cucuglielli, in visita in occasione del commiato, in vista del suo trasferimento dal prossimo 5 settembre a Roma in qualità di Comandante del R.A.C.I.S. (Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche.

Il Questore ha ringraziato il Comandante Provinciale per la proficua e costante collaborazione interistituzionale con l’Arma dei Carabinieri, improntata a garantire il bene comune a favore delle comunità della provincia e dei cittadini, nel fare squadra tutti insieme nel “sistema sicurezza” della provincia di Padova.

Nell’occasione il Questore Odorisio ha consegnato al Generale Cucuglielli una murrina realizzata da una vetreria storica di Murano, raffigurante lo stemma araldico della Polizia di Stato, a testimonianza della reciproca gratitudine, rivolgendo, a nome dei Funzionari e del personale tutto della Questura, i migliori auguri di ogni bene e di ulteriori soddisfazioni professionali.