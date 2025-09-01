Il programma allenamenti di Sonepar Padova: 1-7 settembre

Dopo la prima settimana di lavoro alla Kioene Arena, la preparazione precampionato di Sonepar Padova prosegue tra sedute in palestra, piscina e tecnica sul campo.
Il programma settimanale:
Lunedì 1 settembre
- Ore 9.30, Preparazione fisica e tecnica (chiuso al pubblico)
- Ore 17.00, Tecnica (aperta al pubblico)
Martedì 2 settembre
- Ore 9.30, Preparazione fisica e tecnica (chiuso al pubblico)
- Ore 17.00, Tecnica alla Real Beach Arena (aperta al pubblico)
Mercoledì 3 settembre
- Ore 9.30, Piscina (chiuso al pubblico)
- Ore 17.00, Tecnica (aperta al pubblico)
Giovedì 4 settembre
- Ore 9.30, Preparazione fisica e tecnica (chiuso al pubblico)
- Ore 17.00, Tecnica (aperta al pubblico)
Venerdì 5 settembre
- Ore 9.30, Preparazione fisica e tecnica (chiuso al pubblico)
- Ore 16.00, Tecnica (aperta al pubblico)
Sabato 6 settembre
Domenica 7 settembre
