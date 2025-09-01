Il programma allenamenti di Sonepar Padova: 1-7 settembre

Posted By: Redazione Web 1 Settembre 2025

Dopo la prima settimana di lavoro alla Kioene Arena, la preparazione precampionato di Sonepar Padova prosegue tra sedute in palestra, piscina e tecnica sul campo. 

Il programma settimanale:

Lunedì 1 settembre

  • Ore 9.30, Preparazione fisica e tecnica (chiuso al pubblico)
  • Ore 17.00, Tecnica (aperta al pubblico)

Martedì 2 settembre

  • Ore 9.30, Preparazione fisica e tecnica (chiuso al pubblico)
  • Ore 17.00, Tecnica alla Real Beach Arena (aperta al pubblico)

Mercoledì 3 settembre

  • Ore 9.30, Piscina (chiuso al pubblico)
  • Ore 17.00, Tecnica (aperta al pubblico)

Giovedì 4 settembre

  • Ore 9.30, Preparazione fisica e tecnica (chiuso al pubblico)
  • Ore 17.00, Tecnica (aperta al pubblico)

Venerdì 5 settembre

  • Ore 9.30, Preparazione fisica e tecnica (chiuso al pubblico)
  • Ore 16.00, Tecnica (aperta al pubblico)

Sabato 6 settembre

Domenica 7 settembre

Giacomo Gobbato
Ufficio Stampa Sonepar Padova

(Pallavolo Padova)

