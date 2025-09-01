DA OGGI IN ASCOM CONFCOMMERCIO PADOVA OPERATIVI I NUOVI UFFICI DELL’AREA TRIBUTARIO-FISCALE

Enrico Baggio (Presidente Ascom Servizi): “Spazi più funzionali per garantire un servizio a 360 gradi”

Settembre andiamo è tempo … di nuovi uffici.

La ripresa autunnale porta con sé una novità importante in Ascom Confcommercio: il settore tributario di Ascom Servizi da oggi opera in locali completamente rinnovati nella sede di piazza Bardella.



“Era tempo – ha commentato Enrico Baggio, presidente di Ascom Servizi Padova, il “braccio operativo” di Ascom Confcommercio, intervenuto assieme al consigliere Leopoldo Toffano – che auspicavamo per i nostri collaboratori e per i nostri soci un ambiente più moderno, più funzionale ed in grado di garantire un’assistenza a 360 gradi per quella che, per molti aspetti, è la preoccupazione maggiore per gli imprenditori: rapportarsi col fisco in modo equo ma senza patemi”.

“La crescita della nostra associazione – ha sottolineato il direttore generale, Otello Vendramin – il suo essere parte importante della nostra comunità, si manifesta anche attraverso il suo costante rinnovamento, che è rinnovamento di idee ma anche di spazi”.

Soddisfatto Stefano Traverso, responsabile del servizio tributario di Ascom Servizi: “Sentivamo l’esigenza – ha detto – di offrire ai colleghi e agli imprenditori che a noi guardano come un punto di riferimento importante non solo per le pratiche ma per un’assistenza personalizzata, anche un luogo che fosse massimamente accogliente”.

“Abbiamo tradotto in realtà – ha detto il presidente di Confcommercio Ascom Padova, Patrizio Bertin, impossibilitato ad intervenire a causa di impegni confederali – un desiderio che coltivavamo da tempo e che spero i nostri soci apprezzeranno nella convinzione che abbiamo fatto ancora più bella ed accogliente la “loro” casa, perché è di questo che, in ultima analisi, si tratta”.

Ed in effetti i nuovi spazi, oltre che presentarsi all’insegna della funzionalità, sono caratterizzati da un’area riunioni e anche da un’area relax.

“Non dico che sia un “paradiso” – ha osservato sorridendo il presidente Baggio – anche perché abbinato al termine “fiscale” si presta a dubbie interpretazioni, ma non vi è dubbio che da oggi il lavoro ha fatto un salto di qualità”.

PADOVA 1° SETTEMBRE 2025