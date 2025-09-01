Cos’è il ‘dumping fiscale’, la pratica di cui la Francia accusa l’Italia

Il primo ministro francese Francois Bayrou ha accusato l’Italia di “una politica di dumping fiscale“. Ma cosa vuol dire ‘dumping’ e cosa intende il premier?

Cos’è il ‘dumping fiscale’

La parola dumping deriva dall’inglese ‘dump’ che significa letteralmente ‘scaricare’. Per dumping fiscale si intende il ribasso della pressione fiscale da parte di uno Stato per attrarre aziende e persone fisiche con redditi alti da altre parti del mondo. Esprimendosi contro il “nomadismo fiscale”, Bayrou ha citato l’Italia come esempio di Paese che attua una politica di dumping fiscale che attrarrebbe i francesi con tasse meno elevate di quanto pagano in patria.

Il primo ministro ha messo in guardia i francesi da provvedimenti destinati ”ai più ricchi” che potrebbero ”trasferirsi” con la residenza fiscale ”dove è più conveniente” per pagare meno tasse. Perché, ha detto il premier francese, ”ormai c’è una specie di nomadismo fiscale e ci si trasferisce dove conviene di più”.

A stretto giro Palazzo Chigi ha replicato in una nota definendo “totalmente infondate” le affermazioni di Francois Bayrou. “L’Italia non applica politiche di immotivato favore fiscale per attrarre aziende europee e, con questo Governo, ha addirittura raddoppiato l’onere fiscale forfettario in vigore dal 2016 a carico delle persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia. L’Italia è piuttosto, da molti anni, penalizzata dai cosiddetti ‘paradisi fiscali europei’, che sottraggono alle nostre casse pubbliche ingenti risorse”.