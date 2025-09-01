Corso per Operatore Servizi Funebri + Iniezione Conservativa

In partenza il corso di formazione obbligatoria per il personale delle attività funebri, in ottemperanza alla DGR 1807 del 08 novembre 2011.
Secondo la normativa, il Direttore e almeno 4 lavoratori continuativi delle imprese funebri, devono possedere i requisiti formativi specifici per la materia funebre. Tali requisiti sono assolti con la frequenza ad un corso tenuto da un ente accreditato per la formazione presso la Regione Veneto.
Il nostro corso si terrà:
martedì 30 settembre dalle 14 alle 19 – in presenza a Padova
martedì 7 ottobre dalle 14 alle 19 – On Line
martedì 14 ottobre dalle 14 alle 20 – in presenza a Padova
Attenzione iscrizioni aperte entro il 23 settembre 2025
Sede: CESCOT Veneto, Via Savelli 8 – 35129 Padova
Alle 15 ore obbligatorie, si aggiunge un’ora di formazione specifica sull’iniezione conservativa (necessaria per il trasporto della salma fuori regione).
Programma del corso
Medicina Legale e norme di legge connesse (5 ore)
-
-
- Patologia medico-legale
- Tanatologia
- Inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione
- La presenza del cadavere nell’abitazione
- Trasferimento e trasporto di cadavere
- Trattamenti conservativi
- Cremazione
-
Igiene Pubblica e norme di legge connesse (5 ore)
-
-
- Cimiteri e strutture cimiteriali
- Strutture funebri
- Casse funebri e mezzi di trasporto
-
Medicina del Lavoro e norme di legge connesse (5 ore)
-
-
- Tutela e sicurezza dei lavoratori ed addetti all’attività funeraria (D.lgs. 81/08)
-
Iniezione conservativa (1 ora)
-
-
- Formazione specifica sull’iniezione conservativa
-
Costo
15 ore formazione obbligatoria + test di verifica finale (incluso nelle 15 ore)
+ 1 ora formazione iniezione conservativa
Costo a partecipante: € 300 Iva esente (art. 10 DPR 633/72)
È previsto una riduzione del costo per le aziende rientranti in una di queste categorie:
- iscritte a Confesercenti
- iscritte all’Ente Bilaterale Veneto FVG
- associate a Feniof
- che iscrivono più di un dipendente allo stesso corso.
Come iscriversi
Compilare e inviare questo modulo https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=TKuShlIntUuw5O9PRDhKOijO2zpbHS1MpVQTg3LBldtUMEJNNU9YN1dXWk44OEJBU0xUMzdWRTVRUS4u
Informazioni
Cescot Veneto – Elena Magello
Tel. 049 8174604