Consiglio Veneto: i lavori della settimana dal 1 al 5 settembre

(Arv) Venezia 1 set. 2025 – L’Agenda dei lavori del Consiglio regionale del Veneto vede la convocazione dell’Assemblea legislativa, martedì 2 settembre, alle 10,30. All’ordine del giorno: interrogazioni e interpellanze; Risposte della Giunta regionale alle interrogazioni e interpellanze; Interrogazioni a risposta scritta iscritte all’ordine del giorno; Progetto di legge n. 270 di iniziativa dei consiglieri Luciano Sandonà, Elisa Cavinato, Milena Cecchetto, Roberto Ciambetti, Marco Dolfin, Giuseppe Pan, Marco Zecchinato e Sonia Brescacin “Norme per la valorizzazione dei Leoni Marciani”. Relazione della SESTA Commissione Consiliare. Relatore: consigliere Sandonà (Lega-LV). Correlatore: consigliera Zottis (Pd); Risoluzioni; Mozioni; Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione S.p.A. (ORAS). Nomina di tre componenti effettivi e due supplenti del Collegio Sindacale. Relazione della PRIMA Commissione Consiliare.

Durante la pausa dei lavori consiliari, è convocata la Quinta Commissione consiliare permanente. Calendarizzato: PAGR n. 538 – Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana. Autorizzazione alla alienazione di terreni siti in Comune di Montebelluna (TV), in Comune di Treviso e in Comune di Villorba (TV); PAGR n. 539 – Azienda Ulss n. 5 Polesana. Autorizzazione alla alienazione di un terreno sito in Comune di Rovigo; PAGR n. 542 – Determinazione dei criteri per la compartecipazione alle spese di ospitalità alberghiera delle persone dimesse da ex ospedali psichiatrici ed ex case di salute ai sensi della legge regionale 8 agosto 2017, n 24; PAGR n. 543 – Rilascio dell’accreditamento istituzionale alla Società Cooperativa Sociale Consortile Veneto Insieme per la Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta – Modulo ad alta intensità assistenziale nell’ambito della salute mentale denominata “HUB049” con sede operativa in via Monsignor Bergamin 5, Piazzola sul Brenta (PD). Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002; Interrogazione con Risposta in Commissione n. 85 presentata dai consiglieri Luisetto, Camani, Zottis e Bigon: “La Giunta regionale quali provvedimenti ha intenzione di adottare al fine di promuovere l’adozione del programma delle attività territoriali da parte di ogni distretto sanitario?”.

Mercoledì 3 settembre, alle 10,30, è convocata la Prima Commissione consiliare permanente. Calendarizzato: proposta di deliberazione amministrativa n. 100 d’iniziativa della Giunta regionale, relativa a “Bilancio consolidato 2024”. La partecipazione è estesa a tutti i consiglieri regionali; Bilancio societario n. 47 relativo a “Veneto Edifici Monumentali S.r.l. – Bilancio di esercizio al 31.12.2024. Relazione descrittiva sui risultati e sulle attività svolte nell’esercizio 2024. Budget per il triennio 2025-2027”. Audizione dell’Amministratore Unico della Società.

Alle 13, è convocata la Sesta Commissione consiliare permanente. Calendarizzato: esame in sede referente, del Progetto di legge n. 339 d’iniziativa della consigliera Cecchetto e altri “Interventi a favore della permanenza nel mondo del lavoro delle persone con disabilità in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68”; Esame, in sede referente, in ordine al Progetto di legge n. 347 d’iniziativa della Giunta regionale “Disciplina, promozione e valorizzazione turistica e culturale delle identità comunali (IDE.CO.)”; Illustrazione ed esame, in sede consultiva, in ordine al PAGR n. 537 – Iniziative attivate direttamente dalla Giunta regionale in materia di promozione e valorizzazione dell’identità veneta. Esercizio finanziario 2025. Secondo provvedimento. Richiesta di parere alla Commissione consiliare; Illustrazione ed esame, in sede consultiva, in ordine al PAGR n. 541 – Piano annuale 2025 degli interventi per la realizzazione delle attività previste dalla Legge regionale n. 25/2022 “La Grande Guerra infinita: collaborazione col MEVE, attivazione della rete delle OGD e del club di prodotto dei luoghi del primo e del secondo conflitto mondiale”. Richiesta di parere alla Commissione consiliare.

Giovedì 4 settembre, alle 10,45, è convocata la Quarta Commissione consiliare permanente. Calendarizzato: interrogazioni svolte in Commissione; PAGR n. 548 – Contributi agli Enti Gestori di Parchi regionali per l’attuazione delle previsioni dei Piani Ambientali. Esercizio 2025. Richiesta di parere alla Commissione Consiliare; PAGR n. 549 – Contributi annuali agli Enti gestori di Parchi Regionali per spese di impianto e di funzionamento. Esercizio 2025. Richiesta di parere alla Commissione consiliare; Rendicontazione n. 314 – Parco Naturale Regionale della Lessina – Relazione sull’attività svolta nell’anno 2024.

(Regione Veneto)