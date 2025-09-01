Chiusura uffici provinciali Terza Torre Zona Stanga – giovedì 4 settembre 2025

Posted By: Redazione Web 1 Settembre 2025

L’Amministrazione provinciale ha stabilito la chiusura degli Uffici ubicati in Piazzetta Virgilio Bardella (Terza Torre e Uffici del Settore Risors e Umane) il giorno giovedì 04.09.2025, per via di un importante intervento programmato per lo stesso giorno da ENEL Distribuzione in tutta la zona adiacente, che comporterà lo stacco dalla rete elettrica , tale da rendere difficile e complicato il normale e sicuro funzionamento degli uffici , degli impianti e dei sistemi informativi per tutta la giornata.

Quindi si precisa, che saranno garantiti i servizi di portineria di Piazzetta Virgilio Bardellalimitatamente al piano terra, mentre rimarrà chiusa la portineria del 12° piano e di Palazzo Santo Stefano.

(Provincia di Padova)

