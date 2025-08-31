Vercelli, ultraleggero precipita in una risaia: morti padre e figlia

Un ultraleggero è precipitato questa mattina, sabato 30 agosto, a Livorno Ferraris nel Vercellese. Morti padre e figlia. L’uomo, Massimiliano Monticone, era residente a Casale Monferrato e lavorava al centro radar Enav di Linate come controllore di volo. Proprio in uno degli ultimi post su Facebook l’uomo aveva ripubblicato le foto di un volo a Istria con la figlia di 18 anni. “La mia beautiful copilot”, scriveva.

L’incidente è avvenuto in un campo di riso e il velivolo, dopo l’impatto a terra, ha preso fuoco. Sul posto si sono recati i carabinieri, vigili del fuoco e il 118.

(ADNKRONOS)