Catania, 40enne ucciso a coltellate da parcheggiatore abusivo

E’ stato fermato in via Aretusa con le mani ancora sporche di sangue il cittadino etiope di 37 anni, arrestato dai carabinieri per l’omicidio di Alessandro Indurre, il 40enne accoltellato stamani, sabato 30 agosto, in corso Sicilia a Catania. I militari lo hanno notato, mentre si lavava con l’acqua di una fontanella pubblica nel quartiere San Cristoforo, nel tentativo di ripulirsi dalle tracce di sangue. Le stesse che aveva sui pantaloni, appena cambiati e sostituiti con un paio pulito.

La lite e l’aggressione mortale

Secondo una prima ricostruzione dei fatti al culmine di una lite, scoppiata davanti al parcheggio di un grosso supermercato, lo straniero, parcheggiatore abusivo, avrebbe estratto un coltello e colpito più volte all’addome il 40enne. La vittima, immediatamente soccorsa dai sanitari del 118, è morta poco dopo l’arrivo in ospedale. Troppo gravi le ferite riportate. L’extracomunitario, invece, si è rapidamente allontanato dal parcheggio, ha percorso poco più di un chilometro e mezzo, prima di essere notato da una pattuglia dei carabinieri proprio, mentre cercava di ripulirsi dalle tracce di sangue. I militari, insospettiti dal suo atteggiamento, lo hanno fermato per un controllo, riscontrando la perfetta corrispondenza con l’identikit dell’autore dell’omicidio nel frattempo diffusa dagli investigatori. E’ stato così condotto in caserma e arrestato per omicidio aggravato.

Sindaco di Catania: “Impediremo che città diventi campo di battaglia tra clan”

“Ai cittadini assicuro che sarà respinto ogni tentativo dei clan di trasformare la città in un campo di battaglia per i loro interessi criminali” dice il sindaco di Catania Enrico Trantino. “Il nuovo gravissimo fatto di sangue che ha tolto la vita a un nostro concittadino non deve alimentare rabbia o sconforto. In questo momento serve lucidità, determinazione e collaborazione per sostenere l’azione delle istituzioni impegnate a fronteggiare la violenza criminale che tenta di colpire Catania“.

Per il primo cittadino l’omicidio di corso Sicilia, conclude, “ripropone in modo drammatico il problema dei parcheggiatori abusivi e conferma la complessità, nonostante il grande impegno delle forze dell’ordine, di eliminare questo focolaio di violenza e prevaricazione”.

