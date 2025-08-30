Ucraina, ucciso ex presidente del Parlamento: caccia al killer di Parubiy

E’ caccia al killer di Andriy Parubiy, già presidente del Parlamento ucraino e segretario del Consiglio di sicurezza nazionale. Come riportano i filmati ripresi dalle telecamere di sicurezza di Leopoli, a sparargli 8 colpi di pistola sarebbe stato un uomo ‘travestito’ da rider di Glovo. Dovo aver ucciso Parubiy sparandogli a distanza ravvicinata, il killer, che indossava un casco integrale, è fuggito a bordo di una bicicletta elettrica.

Sotto la direzione procedurale della Procura regionale di Leopoli è stata avviata un’indagine preliminare su quello che è stato definito come l’omicidio premeditato dell’ex presidente della Verkhovna Rada. Sul posto stanno lavorando i vertici della Procura regionale e la Polizia nazionale, con l’intervento di esperti forensi. Lo rende noto Ukrinform.

“Le mie condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari. Tutte le forze e i mezzi necessari sono impegnati nell’indagine e nella ricerca dell’assassino”, ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un post su X.