Viva gli sposi

Descrizione

Nel giorno delle nozze, dopo la cerimonia con rito civile, i novelli sposi possono recarsi nel Salone di Palazzo della Ragione con il fotografo e i testimoni, per effettuare foto ricordo all’interno della sala, se non sono in corso eventi o esposizioni temporanee, e nella loggia verso Piazza delle Erbe.

Modalità

E’ necessario compilare un modulo di autorizzazione ad esclusivo uso privato, scaricabile qui a lato, che dovrà essere consegnato al personale in servizio presso la sede.

Info:

Palazzo della Ragione, ingresso dalla “Scala delle Erbe”, piazza delle Erbe

ingresso disabili da via VIII febbraio

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)