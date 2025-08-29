Viva gli sposi

Descrizione
Nel giorno delle nozze, dopo la cerimonia con rito civile, i novelli sposi possono recarsi nel Salone di Palazzo della Ragione con il fotografo e i testimoni, per effettuare foto ricordo all’interno della sala, se non sono in corso eventi o esposizioni temporanee, e nella loggia verso Piazza delle Erbe.
Modalità
E’ necessario compilare un modulo di autorizzazione ad esclusivo uso privato, scaricabile qui a lato, che dovrà essere consegnato al personale in servizio presso la sede.
Info:
Palazzo della Ragione, ingresso dalla “Scala delle Erbe”, piazza delle Erbe
ingresso disabili da via VIII febbraio