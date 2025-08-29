Conte “Champions il massimo per un club, ma ora testa al Cagliari”

NAPOLI (ITALPRESS) – Alla vigilia della sfida di campionato tra Napoli e Cagliari, in programma domani sera allo stadio Maradona, Antonio Conte ha fatto il punto sia sui sorteggi della Champions League che sull’inizio della Serie A. “Il mio pensiero sulla Champions? Parlo a nome del Napoli. Siamo molto contenti di giocare questa manifestazione. E’ il massimo per una squadra di club. Abbiamo entusiasmo. Lo facciamo con voglia e umiltà cercando di imparare da chi l’ha vinta. Sperando di superare i maestri. Ora siamo concentrati sul Cagliari”, ha dichiarato l’allenatore campione d’Italia.

Conte ha poi analizzato il campionato: “Vedo squadre molto attrezzate dopo la prima giornata. Sarà un campionato difficile perchè ci sono team attrezzati per ambire a tutto. Tre mesi dopo il Cagliari al Maradona? Sarà una gioia trovarsi di nuovo dopo la conquista dello scudetto. Ci ritroviamo e lo faremo con la stessa voglia e determinazione. Fondamentale che il connubio tra squadra e tifosi ci sia ancora. Ma quello che è stato è stato, ‘scurdammec o passat’”.

Il mister azzurro ha parlato anche delle scelte di mercato e dell’organico: “Quello che io ho più volte detto è che la rosa non aveva calciatori che andavano in doppia cifra. Quest’anno abbiamo cercato di portare calciatori con più gol. McTominay ha cominciato dove aveva finito. De Bruyne si è integrato. Gioca Meret? Ho detto che tra i pali dovrete sempre aspettare il giorno della partita”.

Infine, uno sguardo agli ultimi movimenti di mercato: “Se ho pensato ad un modo veloce per la forma di chi arriverà nelle ultime ore di mercato? Si dovranno fare delle valutazioni. Lo abbiamo fatto l’anno scorso e lo faremo di nuovo”.

Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).