Arturo Di Napoli: “Spiazzato dal ricovero di Massimo Moratti, spero si riprenda presto”

“La notizia mi ha spiazzato. Alla festa per gli 80 anni a maggio Massimo Moratti era in formissima, ci sono anche video in cui si cantava”. Così all’Adnkronos l’ex giocatore dell’Inter, Arturo Di Napoli, sulle condizioni di Massimo Moratti, ex patron nerazzurro, ricoverato all’ospedale Humanitas di Rozzano per una polmonite e intubato per difficoltà respiratorie.

“Io prendo informazioni da amici ed ex colleghi: persone vicine al presidente. Al momento è ancora intubato però sembrerebbe che stia un po’ meglio, ma certo la situazione è sempre delicata: siamo tutti in ansia e speriamo che si riprenda presto”.

Secondo quanto apprende AdnKronos da ambienti sportivi, le condizioni di Massimo Moratti rimangono stabili e nel pomeriggio di ieri c’è stato qualche lieve miglioramento. La famiglia avrebbe chiesto alla direzione dell’Humanitas di mantenere il massimo riserbo. Le prossime ore saranno decisive per definire con chiarezza il quadro clinico e tracciare il percorso di recupero.

Moratti ha da poco festeggiato i suoi 80 anni, ricorrenza celebrata lo scorso maggio 2025 con una festa a sorpresa organizzata dai figli nella tenuta di famiglia a Imbersago. All’evento hanno preso parte numerosi ex giocatori che hanno voluto rendergli omaggio, trasformando la serata in un momento carico di affetto e ricordi. (di Andrea Persili)

