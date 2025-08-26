Tecnica e tecnologia per la salute

Strategie e strumenti per installatori e aziende biomedicali che operano nel mercato sanitario pubblico

Accedere al mercato sanitario pubblico richiede visione, organizzazione e strumenti concreti. Tecnologia, specializzazione e gestione strategica non sono più un’opzione: sono le chiavi per crescere in un settore in profonda trasformazione, che premia le imprese flessibili, strutturate e capaci di adattarsi. Affronteremo questo importante tema, nel corso dell’evento organizzato da Confartigianato Imprese Padova – con il contributo di Ebav – dedicato alle aziende artigiane del settore biomedicale e dell’installazione di impianti, interessate a cogliere nuove opportunità nel sistema sanitario pubblico. Un momento di confronto concreto, pensato per fornire strumenti operativi, indicazioni strategiche e una lettura aggiornata del contesto territoriale padovano. L’evento si terrà giovedì 18 settembre, ore 18.30 presso Villa Italia, Via San Marco 51 Padova.

Un’occasione per crescere, innovare e fare rete

In un momento storico in cui la sanità rappresenta un settore strategico per l’economia e per il benessere delle persone, le micro e piccole imprese artigiane possono giocare un ruolo fondamentale. L’obiettivo dell’incontro è fornire strumenti pratici e conoscenze concrete per:

Valorizzare il contributo artigiano alla salute e al benessere collettivo ;

; Accrescere la competitività attraverso sistemi di gestione strutturati e sostenibili;

attraverso sistemi di gestione strutturati e sostenibili; Comprendere le dinamiche del mercato pubblico, partecipando in modo efficace a bandi e gare d’appalto.

Il programma dell’evento

Saluti istituzionali di:

Susanna Zorzi , Presidente provinciale Installatori di Impianti di Confartigianato Imprese Padova

, Presidente provinciale Installatori di Impianti di Confartigianato Imprese Padova Antonio Morello, Presidente Sistema Biomedicale di Confartigianato Imprese Padova

A seguire, gli interventi di:

Antonio Vianello – di SDV Marketing

Presenterà i risultati di un’indagine sul territorio padovano, evidenziando i fabbisogni specialistici delle imprese operanti nelle strutture sanitarie, con focus particolare sul settore installazione impianti.

Massimo Merlini – esperto in bandi e appalti

Offrirà una panoramica sulle modalità di accesso al mercato pubblico sanitario, illustrando requisiti, strategie e strumenti operativi (MEPA, SINTEL, ANAC) per partecipare con successo alle gare.

Alessio Frasson – consulente sistemi ISO

Illustrerà come strutturarsi con sistemi di gestione volti alla sostenibilità economico-finanziaria, precondizione per agire nel mercato pubblico. Presentazione del vademecum operativo per accedere con efficacia ai bandi pubblici

Modera l’incontro Anna De Roberto, giornalista.

Il progetto “Artigiani per la salute”

L’evento si inserisce nel più ampio progetto EBAV “Artigiani per la Salute: Innovazione e benessere a servizio delle persone”, realizzato da Confartigianato Imprese Padova con il contributo di EBAV.

Un’iniziativa che intende indagare e valorizzare il ruolo delle imprese artigiane nella promozione della salute, esplorando nuovi ambiti di sviluppo e individuando leve strategiche per migliorarne la competitività e il riconoscimento sul mercato.

Per maggiori informazioni

