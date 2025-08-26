“Pensare con le mani”: mostra antologica dedicata a Danilo Andreose

Dal 13 settembre al 26 ottobre 2025 la Galleria Civica Cavour ospita la mostra antologica “Pensare con le mani”, dedicata a Danilo Andreose (Agna, 1922 – Bassano del Grappa, 1987), maestro della scultura veneta del Novecento, figura centrale nella scena artistica e culturale italiana della seconda metà del secolo.

A cura di Barbara Codogno, la mostra ripercorre oltre cinquant’anni di ricerca plastica attraverso una trentina d’opere, in un percorso che ne rivela la sapienza tecnica, la profondità umanistica e la costante tensione tra il peso della materia e la leggerezza del gesto scultoreo dell’autore.

Il percorso espositivo

L’esposizione, organizzata con il sostegno del Comune di Padova, si apre con le grandi sculture in marmo e pietra: opere come Amazzone (1974, legno), Evoluzione (1983, porfido rosso), Vajont (1964, pietra bianca), Incontro (1973, marmo grigio carnico), che mostrano la forza monumentale e insieme la leggerezza compositiva dell’artista. Segue una sezione dedicata ai bronzi, tra cui Paolo e Francesca (1972), Guerrieri (1971), Tulipano (1980) e Germinazione (1983), in cui il metallo diventa materia vibrante, capace di suggerire movimento e armonia. Nella parte centrale del percorso trovano spazio le terrecotte e i gessi: dai pannelli narrativi come I Marinai (1957) e Miracolo di Sant’Antonio (1956) ai bozzetti e alle piccole figure, testimonianze della fase progettuale e della versatilità di Andreose. Chiude il percorso la sezione dedicata alle ceramiche e ai bronzetti, lavori di piccolo formato ma di grande raffinatezza formale, in cui la scultura si fa intima e quasi giocosa. Il titolo “Pensare con le mani” sintetizza perfettamente la filosofia dell’artista: ogni opera nasce dal contatto fisico con la materia e dalla capacità di trasformarla in pensiero visibile. La mostra è un invito a scoprire un maestro che ha saputo fondere la tradizione scultorea veneta con il proprio mistico linguaggio personale.

Danilo Andreose, scultore

Formatosi tra Padova, Venezia e Bassano del Grappa, allievo di maestri come Luciano Minguzzi e Arturo Martini, Andreose ha fatto della scultura un atto meditativo: un “respiro lento” che trasforma marmo, bronzo, legno, porfido, alabastro e pietra in architetture dove il lirismo si affaccia su mondi interiori. Qui troviamo il silenzio, il vuoto, la meditazione. La sua opera attraversa il mito, la memoria civile e la forma pura, restando sempre fedele al suo linguaggio del silenzio.