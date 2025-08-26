Un progetto per accompagnare le microimprese artigiane verso una presenza online consapevole ed efficace

Il passaparola è da sempre una delle leve più potenti per la crescita delle imprese artigiane. Oggi, però, questo strumento deve fare i conti con un’evoluzione profonda: i clienti si informano online, leggono recensioni, cercano ispirazione e fiducia nel digitale prima ancora di alzare il telefono. Per rispondere a questa sfida, nasce Passaparola 2.0: dalla tradizione all’innovazione digitale, il progetto ideato da Confartigianato Imprese Padova con il contributo di EBAV.

Obiettivi del progetto

Il percorso è pensato per supportare le imprese artigiane del sistema casa – in particolare dei settori impianti, serramenti, legno e arredo e imprese di pulizia – in un processo di alfabetizzazione digitale. L’obiettivo è aiutare le imprese a sviluppare competenze digitali utili a promuoversi in modo strategico e costruire una reputazione online solida.

Il programma: due appuntamenti tra informazione e ispirazione

