“Spiccioli”, Festival Internazionale di Teatro di Strada torna a Sarmeola il 6 e 7 settembre 2025

Sabato 6 e domenica 7 settembre 2025, il piazzale antistante la Biblioteca Comunale di Sarmeola e il parco giochi adiacente ospiteranno Spiccioli – Festival Internazionale di Teatro di Strada, un evento promosso dall’Associazione di promozione sociale ARCI Padova APS-ETS, in collaborazione con il Circolo NOI S. Fidenzio.
Il Festival rappresenta un appuntamento culturale ormai consolidato, capace di attrarre un ampio pubblico grazie alla presenza di artisti di livello internazionale, impegnati in spettacoli dal vivo che spaziano tra diverse discipline del teatro di strada: acrobatica aerea, clownerie, teatro di figura, magia, giocoleria e danza acrobatica.
L’iniziativa, a ingresso libero, prevede la partecipazione di almeno sette compagnie italiane e straniere. Come da tradizione, al termine di ogni performance sarà possibile lasciare un’offerta libera agli artisti, secondo la consuetudine del “cappello”.
La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa a questo momento di cultura, spettacolo e socialità all’aperto, pensato per tutte le età.
Il programma completo:
sabato 6 settembre
17:00 PAOLO RECH – ARLECCHINATE (teatro di figura – parco Oasi)
17:40 CIA A TOPE – SHHH! (mano a mano – parcheggio viale Po)
18:20 MARIO LEVIS – CRAZY FÀNTONY (teatro di strada – parcheggio viale Po)
19:10 LOS COLGADOS – STREET SALE (acrobatica – parcheggio viale Po)
21:00 MUNDO COSTRINI – THE CRAZY MOZARTS (musica, circo, clown – area sagra)
21:30 PAOLO RECH – ARLECCHINATE (teatro di figura – parco Oasi)
22:00 TATIANA FOSCHI – L’ASPETTO (acrobatica aerea – parcheggio viale Po)
22:30 CIA A TOPE – SHHH! (acrobatica – parcheggio Viale Po)
22:30 LOS COLGADOS – STREET SALE (mano a mano – area sagra)
23:00 ANTON LUMI BONURA – ETNA (spettacolo di fuoco – parco Oasi)
domenica 7 settembre
16:00 CIA A TOPE – SHHH! (mano a mano – parcheggio viale Po)
16:40 PAOLO RECH QUEL DIAVOLO DI ARLECCHINO (teatro di figura – parco Oasi)
17:40 TATIANA FOSCHI L’ASPETTO (acrobatica aerea – parcheggio viale Po)
18:10 LOS COLGADOS STREET SALE (acrobatica – parcheggio viale Po)
18:50 MARIO LEVIS – CRAZY FÀNTONY (teatro di strada – parco Oasi)
19:40 TATIANA FOSCHI – L’ASPETTO (acrobatica aerea – parcheggio viale Po)
21:40 ANTON LUMI BONURA – Etna (spettacolo di fuoco – parco Oasi)