Maxwell: “Trump gentiluomo, mai in contesto inappropriato. Epstein? Non credo si sia suicidato”

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato la trascrizione e l’audio del colloquio tra il vice procuratore Todd Blanche e Ghislaine Maxwell, complice del condannato per reati sessuali Jeffrey Epstein, morto suicida nel 2019. “Ad eccezione dei nomi delle vittime, ogni parola è inclusa. Nulla è stato rimosso. Nulla è stato omesso”, ha assicurato Blanche che ha condotto l’intervista a fine luglio con Maxwell, ora detenuta in una prigione del Texas e condannata a vent’anni di carcere.

“Non credo Epstein si sia suicidato”

“Non credo che si sia suicidato, no”, ha detto Maxwell su Epstein. Le è stato chiesto di ipotizzare chi potesse averlo ucciso, ma lei ha risposto di non saperlo, riporta Cnn. “In prigione, dove mi trovo io, o ti uccidono o pagano per farlo: qualcuno può pagare un detenuto per ucciderti in cambio di 25 dollari di spese di mensa – ha affermato Maxwell – È più o meno questa la tariffa corrente”.

“Trump è un gentiluomo, mai visto in contesto inappropriato”

Quanto a Donald Trump, “in verità non ho mai visto il presidente in alcun tipo di contesto di massaggio. Non ho mai visto il presidente in un contesto inappropriato in alcun modo. Il presidente non è mai stato inappropriato con nessuno. Nelle volte in cui sono stata con lui, si è comportato come un gentiluomo sotto tutti gli aspetti”, ha detto Maxwell, come risulta delle trascrizioni.

L’interrogatorio, ripreso da Cnn e altri media americani, è stato pubblicato in un'”operazione trasparenza” da parte dell’amministrazione Trump sul caso Epstein, come fortemente richiesto dal Congresso e dalla comunità Maga dei sostenitori repubblicani.

Secondo la Cnn, nelle trascrizioni del colloquio, Maxwell ha anche affermato di non ricordare, ma è possibile, che le massaggiatrici della spa del resort Mar-a-Lago di Trump, dove Epstein era ospite, gli avessero fatto dei massaggi privati. Ha anche affermato di non aver mai reclutato una massaggiatrice di Mar-a-Lago per un massaggio privato per Epstein. L’intervista è stata condotta nell’arco di due giorni dal vice procuratore generale Blanche, nonché ex avvocato personale del presidente degli Stati Uniti.

Il Dipartimento di Giustizia ha detto di aver trasmesso i documenti di Epstein al Congresso. Lo riportano i media americani, assicurando che le trascrizioni relative al defunto condannato per reati sessuali Epstein sono state recapitate alla Commissione di vigilanza della Camera.