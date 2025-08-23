Chiusura temporanea al traffico di un tratto di via Manzoni a Sarmeola di Rubano

Si informa la cittadinanza che, a partire da lunedì 1° settembre 2025, sarà temporaneamente chiuso al traffico un tratto di via Alessandro Manzoni in località Sarmeola di Rubano, compreso tra via Giosuè Carducci e via Francesco Valeri, a causa di un cedimento stradale.

In particolare, si è aperta una voragine sull’asse stradale in corrispondenza di un pozzetto delle acque bianche, tra i civici 30 e 32. Considerata la larghezza limitata della sede stradale e l’intensità del traffico, non è possibile istituire un senso unico alternato: si rende quindi necessaria la chiusura completa al traffico veicolare fino al termine dei lavori di messa in sicurezza e ripristino.

Sarà comunque garantito l’accesso ai residenti e alle attività commerciali per operazioni di carico e scarico, compatibilmente con l’avanzamento del cantiere.

L’Amministrazione Comunale si scusa per il disagio e invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e alle indicazioni degli operatori sul posto.

In allegato alla presente news è disponibile l’ordinanza comunale relativa alla chiusura.