Ucraina, Trump: “Putin e Zelensky organizzano incontro, ora meglio senza di me”

Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky “sono nella fase” dell’organizzazione del loro bilaterale. Lo ha detto Donald Trump in un’intervista radiofonica concessa nella notte, ribadendo che “per ora penso che sia meglio se si incontrano senza di me“. Poi, ha aggiunto il presidente americano in riferimento a un possibile trilaterale, “se necessario, andrò”.

Trump ha annullato le vacanze di agosto nel suo resort di Bedminster per lavorare ai colloqui per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia, ha dichiarato ieri la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, spiegando che Trump aveva preso in considerazione la possibilità di proseguire i colloqui di pace mentre si trovava nel suo resort nel New Jersey, ma ha poi deciso di rimanere alla Casa Bianca. “Normalmente questo è il periodo in cui il presidente va in vacanza, ma non questo presidente”, ha detto Leavitt, come riporta The Hill. “Si è discusso di farlo lavorare da Bedminster per un paio di settimane, ma ha deciso di non farlo”. “È un uomo in missione. Vuole muoversi. Fare le cose in fretta”, ha aggiunto. “Vuole battere il ferro quando è caldo”.

Dopo l’incontro con Putin in Alaska e i colloqui alla Casa Bianca con Zelensky e diversi leader europei, Trump ha annunciato di essere al lavoro per organizzare un bilaterale tra Putin e Zelensky, seguito da un incontro trilaterale che lo coinvolgerebbe. Alla domanda sulla tempistica dell’incontro trilaterale, Leavitt ha risposto: “È difficile da dire. Credo che voglia vedere come va il bilat”. La Casa Bianca si è mostrata ottimista riguardo ai colloqui, senza fornire una tempistica. Leavitt ha detto ai giornalisti che Putin ha promesso che avrebbe avuto un incontro diretto con Zelensky.

Nuovi attacchi della Russia

Le autorità ucraine accusano la Russia per un attacco con droni che nella notte ha colpito il distretto di Izmail, nella regione di Odessa, dove vengono segnalati “danni nell’infrastruttura portuale, incendi” e il ferimento di una persona. Lo riferisce Ukrainska Pravda, che cita le autorità locali.

Anche la regione ucraina di Sumy nel mirino di un nuovo attacco russo. Su Telegram la Polizia della regione rende noto che nella notte è stata colpita la città di Okhtyrka, riporta Ukrinform, riferendo di un attacco su vasta scala. “A causa dell’attacco, diverse persone sono rimaste ferite, anche due bambini”, fanno sapere, confermando tra l’altro danni “in un palazzo” e in “13 abitazioni private”.

Zelensky: “Da Russia attacchi dimostrativi, pressione e sanzioni su Mosca”

“Ieri sera, un attacco con un drone su Okhtyrka, nella regione di Sumy, ha ferito 14 persone. Una famiglia con bambini rimasti feriti di 5 mesi, 4 anni e 6 anni ha chiesto aiuto dopo l’attacco. A Kostiantynivka, nella regione di Donetsk, un bombardamento con un aliante ha danneggiato cinque condomini e almeno tre persone sono ancora sotto le macerie”, scrive il presidente ucraino su X commentando gli attacchi russi della notte e informando anche di un raid a Odessa e altri bombardamenti nelle regioni di Cernihiv, Kharkiv e Poltava. “In totale, sono stati utilizzati più di 60 droni e un missile balistico”, ha scritto Zelensky aggiungendo: “Tutti questi sono attacchi dimostrativi che non fanno che confermare la necessità di fare pressione su Mosca, la necessità di imporre nuove sanzioni e dazi finché la diplomazia non sarà pienamente efficace”.

Infine, il presidente ucraino ha ringraziato tutti i partner che stanno aiutando a fermare la guerra russa, dagli Stati Uniti all’Europa e a tutti coloro che cercano la pace, sottolineando: “Abbiamo bisogno di solide garanzie di sicurezza per assicurare una pace veramente affidabile e duratura”.

Erdogan a Putin: “Noi per pace duratura con coinvolgimento di tutte le parti”

La Turchia sosterrà un processo che coinvolga “tutte le parti” per la pace in Ucraina. Lo ha confermato il leader turco, Recep Tayyip Erdogan, nel colloquio telefonico con il presidente russo Vladimir Putin. Erdogan, ha reso noto Ankara, ha “riferito di seguire attentamente gli sviluppi del processo di pace” e “ha sottolineato l’impegno sincero della Turchia per il raggiungimento di una pace giusta sin dall’inizio della guerra”. E, proseguono, “ha detto che sosteniamo gli approcci volti a stabilire una pace duratura con la partecipazione di tutte le parti”. Nel colloquio, secondo Ankara, Putin ha ricordato il “Processo di Istanbul” e “ha ringraziato Erdogan per aver ospitato colloqui di pace e per il suo impegno” per la fine del conflitto in Ucraina, innescato dall’invasione russa su vasta scala. Durante il colloquio incentrato sugli esiti dell’incontro in Alaska tra Putin e Donald Trump e sulle relazioni bilaterali, conclude la nota, Erdogan e Putin hanno “convenuto sull’importanza di mantenere il dialogo tra i due Paesi”.

Tusk: “No vertice Putin-Zelensky a Budapest”

Il Premier polacco Donald Tusk si esprime contro la scelta di Budapest come luogo per un vertice, ancora tutto da confermare, fra Zelensky e Putin. “Forse non tutti lo ricordano, ma nel 1994 l’Ucraina aveva già garanzie di integrità territoriale da parte di Stati Uniti, Russia e Gran Bretagna”, scrive in un post su X, riferendosi al Memorandum con cui Kiev si impegnava a rinunciare all’arsenale nucleare ereditato dall’Unione sovietica in cambio, appunto, di garanzie sulla sua integrità territoriale. “Forse sono superstizioso, ma questa volta cercherei di trovare un altro posto”, ha concluso.

Mosca: catturati tre villaggi nel Donetsk

L’esercito russo ha dichiarato di aver conquistato tre villaggi nella regione del Donetsk. Lo scrive il ministero della Difesa russo su Telegram, dichiarando che le sue truppe hanno “continuato ad avanzare in profondità nelle difese nemiche” nella regione contesa dell’Ucraina orientale, catturando i villaggi di Sukhetske e Pankivka nell’area della linea di contatto vicina agli hub logistici di Pokrovsk e Kostiantynivka, teatro di un recente sfondamento russo, nonché il villaggio di Novogeorgiivka nella vicina regione di Dnipropetrovsk, in cui le forze russe sono entrate per la prima volta a luglio.