CALANO TURISMO E NEGOZI CHIUSI: CONFESERCENTI, RILANCIARE IL DISTRETTO DEL COMMERCIO PER SALVARE LE IMPRESE

Confesercenti del Veneto Centrale manifesta seria preoccupazione in merito alle notizie diffuse negli ultimi giorni dalla stampa, che evidenziano un calo del turismo e la chiusura di numerose attività commerciali in città.

“Si tratta di segnali che non possiamo ignorare – sottolinea Flavio Convento Vicepresidente di Confesercenti del Veneto Centrale –. Per affrontare queste criticità serve una risposta coordinata e strutturata: secondo noi la soluzione passa dal lavorare con più determinazione all’interno del Distretto del Commercio, lo strumento riconosciuto dalla Regione Veneto che mette attorno allo stesso tavolo Comune, associazioni e operatori economici.”

Il Distretto, ricorda Confesercenti, ha il compito di valorizzare commercio, artigianato, turismo e servizi, settori che oggi stanno vivendo una fase difficile e che necessitano di azioni concrete, di rigenerazione urbana e di sostegno diretto alle imprese. L’obiettivo comune è creare e promuovere sinergie tra amministrazione comunale, associazioni di categoria e operatori per realizzare iniziative congiunte e progetti capaci di favorire la crescita del tessuto economico locale.

“Padova non ha mai perso questo percorso – continua Convento – ma, come in tutti i Distretti, ha perso una figura determinante: il manager di Distretto. Sulla carta non è mai scomparso, ma con l’ultimo bando regionale sono venuti meno i contributi per sostenerlo, e di fatto è come non averlo.”

Per questo Confesercenti chiede alla Regione di riattivare una parte di investimenti su queste figure. “Non solo, serve anche il coinvolgimento delle Province e dei Comuni per restituire ai Distretti uno strumento fondamentale di governance. – prosegue il vicepresidente -. L’idea è quella di convocare tutti i Sindaci dei Comuni della Provincia di Padova coinvolti nei distretti per affrontare il tema del futuro dei Distretti”.

“Padova – conclude Convento – ha bisogno di un Distretto del Commercio forte e operativo, capace di dare risposte concrete al tessuto economico e ai quartieri in un momento in cui la città non può permettersi di perdere ulteriori imprese e posti di lavoro.

(Confesercenti Veneto Centrale)