Domenica 21 settembre p.v. con inizio alle ore 16.00 a Rubano presso l’Auditorium dell’Assunta di via Palu, l’Associazione Promozione Relazioni e Famiglia APS realizza un incontro dal titolo “I 5 linguaggi della relazione”.
L’evento mira a porre l’attenzione sull’importanza della buona comunicazione nelle relazioni personali, non solo quelle affettive di coppia, ma anche in ambito familiare, sociale e lavorativo. I 5 linguaggi altro non sono se non cinque diversi comportamenti che si possono adottare per instaurare relazioni positive con le altre persone in ambiti diversi.
L’evento ha ricevuto il patrocinio del Comune di Rubano