Urto fra un treno regionale ed un treno merci: tre feriti, ripristinata la circolazione sul Brennero

TRENTO (ITALPRESS) – La circolazione è tornata regolare sulla linea Brennero-Trento, tra Mezzocorona e Trento. Il servizio era stato sospeso questa mattina a causa di un urto fra alcuni carri merci e un treno regionale. L’episodio non ha causato danni all’infrastruttura né feriti gravi tra i passeggeri e il personale di bordo. L’intervento tempestivo dei tecnici ha permesso il rapido ripristino della piena funzionalità della linea. Tre persone sono rimaste ferite in maniera non grave, la dinamica dell’incidente è in corso di accertamento.

Secondo le prime ricostruzioni, riferisce la Provincia autonoma di Trento, “durante le operazioni di manovra, un convoglio merci ha causato la collisione con il treno regionale fermo nella zona di via Lavisotto, in prossimità del cavalcavia di via Maccani. L’impatto ha provocato lo svio della motrice del treno passeggeri, che al momento dell’urto si trovava in sosta”.

Sul posto sono intervenuti i tecnici di Rete ferroviaria italiana (Rfi), la Polizia ferroviaria, Trentino Emergenza e il Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento. I passeggeri coinvolti hanno potuto proseguire il viaggio con autobus sostitutivi.

SALVINI “SUBITO VERIFICHE APPROFONDITE”

“A seguito dell’urto tra due treni avvenuto tra Mezzocorona e Trento, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha chiesto che siano avviate con urgenza verifiche approfondite per chiarire dinamiche e responsabilità dell’accaduto”. Lo rende noto il Mit in un comunicato

