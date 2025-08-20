Norvegia, accuse al figliastro: principe Haakon ammette situazione “difficile”

Il principe ereditario Haakon Magnus di Norvegia ha riconosciuto la “difficile” situazione giudiziaria di Marius Borg Hoiby, all’indomani del procedimento giudiziario contro il figlio 28enne di sua moglie, la principessa Mette-Marit, formalmente accusato di 32 reati, tra cui quattro stupri e violenza domestica. Il 28enne è accusato anche di maltrattamenti, atti di violenza, violazioni della libertà personale e di aver filmato e registrato video senza consenso. “L’accusa è stata formalizzata e il procedimento dovrà svolgersi ora in tribunale, che ne giudicherà l’esito”, ha dichiarato Haakon in una breve dichiarazione rilasciata alla televisione pubblica Nrk.

Le accuse sono state presentate in seguito a una lunga indagine, avviata dopo l’arresto di Hoiby nell’agosto 2024, per presunta aggressione alla sua fidanzata dell’epoca. Il Procuratore Generale norvegese, Sturla Henriksbo, ha spiegato che Hoiby è stato accusato anche di minacce di morte, aggressione a un agente e violazione del codice della strada e che, in caso di condanna, rischierebbe fino a dieci anni di carcere.