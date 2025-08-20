Maltempo nell’ennese, due auto nel torrente Crisa: un morto

E’ stato trovato morto l’uomo disperso nel torrente Crisa, in provincia di Enna. In corso le operazioni di recupero. L’uomo era stato travolto dall’acqua con la sua macchina in seguito al nubifragio che si è abbattuto a Leonforte. Altre 2 persone, su un’altra auto, sono riuscite a salvarsi.

Uno degli automobilisti si è salvato salendo sul tetto della sua auto. Per le ricerche, spiegano dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Enna, sono state attivate le unità anche da Palermo, gli specialisti per le ricerche in acqua e un drone. Oltre al nucleo cinofili.

