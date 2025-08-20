Confesercenti al Conselve Villaggio Fiera

Confesercenti partecipa con uno stand dedicato all’interno del Conselve Villaggio Fiera, con l’obiettivo di fare da mentore e accompagnare le imprese attraverso consulenze mirate e incontri con esperti.

Durante le serate sarà possibile incontrare i nostri consulenti e ricevere supporto su vari temi legati al mondo delle imprese.

Programma degli incontri

Mercoledì 27 agosto

19:00 – 23:00 Mauro Cinefra – Coordinatore Confesercenti

I servizi dell’Associazione per le piccole imprese

Giovedì 28 agosto

21:00 – 23:00 Mauro Cinefra – Coordinatore Confesercenti

I servizi dell’Associazione per le piccole imprese

Venerdì 29 agosto

21:00 – 23:00 Elena Magello – Ufficio progettazione Cescot Veneto 

La formazione ad alta prestazione erogata dall’Ente 

Sabato 30 agosto

21:00 – 23:00 Lucio Chiarello – Consulente Marketing

Digital Evolution: strategie e tecnologie per il commercio e la ristorazione

(in collaborazione con il progetto PID – Camera di Commercio di Padova)

Domenica 31 agosto

21:00 – 23:00 Lucio Chiarello – Consulente Marketing

Digital Evolution: strategie e tecnologie per il commercio e la ristorazione

(in collaborazione con il progetto PID – Camera di Commercio di Padova)

Lunedì 1 settembre

21:00 – 23:00 Silvia Briani – Responsabile Area Supporto Imprese Confesercenti

Guida all’avvio d’impresa

(in collaborazione con il progetto Mentore– Camera di Commercio di Padova)

Martedì 2 settembre

21:00 – 23:00 Vincenza Riefolo Area Fiscsle terme e Colli Euganei Confesercenti 

I servizi contabili per le imprese erogati dall’Associazione

Mercoledì 3 settembre

21:00 – 23:00 Ivan Marcolongo – Responsabile Ufficio Credito Confesercenti

Il monitoraggio finanziario dell’impresa: quali strumenti per far crescere la tua attività 

(con il contributo del Progetto Mentore – Camera di Commercio di Padova)

Giovedì 4 settembre

21:00 – 23:00 Carlo Mario – Assicuratore e Risk Manager

Consulenza sulle assicurazioni d’impresa e personali, con focus sulle coperture catastrofali

Venerdì 5 settembre

21:00 – 23:00 Ivan Marcolongo – Responsabile Ufficio Credito Confesercenti

Il monitoraggio finanziario dell’impresa: quali strumenti per far crescere la tua attività 

(con il contributo del Progetto Mentore – Camera di Commercio di Padova)

Sabato 6 settembre

21:00 – 23:00 Antonio Romito – Presidente Fipac

Consulenza sui servizi alla persona

Domenica 7 settembre

21:00 – 23:00 Manuela Concas – Responsabile Sicurezza Confesercenti 

Consulenza su sicurezza del lavoro e igiene degli alimenti

(Confesercenti Veneto Centrale)

