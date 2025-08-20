Confesercenti al Conselve Villaggio Fiera

Confesercenti partecipa con uno stand dedicato all’interno del Conselve Villaggio Fiera, con l’obiettivo di fare da mentore e accompagnare le imprese attraverso consulenze mirate e incontri con esperti.
Durante le serate sarà possibile incontrare i nostri consulenti e ricevere supporto su vari temi legati al mondo delle imprese.
Programma degli incontri
Mercoledì 27 agosto
19:00 – 23:00 Mauro Cinefra – Coordinatore Confesercenti
I servizi dell’Associazione per le piccole imprese
Giovedì 28 agosto
21:00 – 23:00 Mauro Cinefra – Coordinatore Confesercenti
I servizi dell’Associazione per le piccole imprese
Venerdì 29 agosto
21:00 – 23:00 Elena Magello – Ufficio progettazione Cescot Veneto
La formazione ad alta prestazione erogata dall’Ente
Sabato 30 agosto
21:00 – 23:00 Lucio Chiarello – Consulente Marketing
Digital Evolution: strategie e tecnologie per il commercio e la ristorazione
(in collaborazione con il progetto PID – Camera di Commercio di Padova)
Domenica 31 agosto
21:00 – 23:00 Lucio Chiarello – Consulente Marketing
Digital Evolution: strategie e tecnologie per il commercio e la ristorazione
(in collaborazione con il progetto PID – Camera di Commercio di Padova)
Lunedì 1 settembre
21:00 – 23:00 Silvia Briani – Responsabile Area Supporto Imprese Confesercenti
Guida all’avvio d’impresa
(in collaborazione con il progetto Mentore– Camera di Commercio di Padova)
Martedì 2 settembre
21:00 – 23:00 Vincenza Riefolo Area Fiscsle terme e Colli Euganei Confesercenti
I servizi contabili per le imprese erogati dall’Associazione
Mercoledì 3 settembre
21:00 – 23:00 Ivan Marcolongo – Responsabile Ufficio Credito Confesercenti
Il monitoraggio finanziario dell’impresa: quali strumenti per far crescere la tua attività
(con il contributo del Progetto Mentore – Camera di Commercio di Padova)
Giovedì 4 settembre
21:00 – 23:00 Carlo Mario – Assicuratore e Risk Manager
Consulenza sulle assicurazioni d’impresa e personali, con focus sulle coperture catastrofali
Venerdì 5 settembre
21:00 – 23:00 Ivan Marcolongo – Responsabile Ufficio Credito Confesercenti
Il monitoraggio finanziario dell’impresa: quali strumenti per far crescere la tua attività
(con il contributo del Progetto Mentore – Camera di Commercio di Padova)
Sabato 6 settembre
21:00 – 23:00 Antonio Romito – Presidente Fipac
Consulenza sui servizi alla persona
Domenica 7 settembre
21:00 – 23:00 Manuela Concas – Responsabile Sicurezza Confesercenti
Consulenza su sicurezza del lavoro e igiene degli alimenti