Per Madonna 67esimo compleanno a Siena con un bacio ai fan

FIRENZE (ITALPRESS) – E’ terminata a notte inoltrata, in un albergo in pieno centro a Siena, la festa organizzata per il sessantasettesimo compleanno della regina della pop music Louise Veronica Ciccone, al secolo Madonna.

Quest’ultima ha lasciato il party quando era ancora in corso, insieme al suo fidanzato Akeem Morris, poco prima delle ore 2, uscendo dall’ingresso centrale dell’hotel posto in via Banchi di Sopra, prima proteggendosi con un ventaglio di grosse dimensioni il viso dagli smartphone e macchine fotografiche dei numerosissimi curiosi che erano pronti ad immortalarla, e poi gettando un fugace bacio verso i suoi fans, anch’essi in attesa di lei fuori dalla struttura ricettiva senese, prima di salire sul van che molto probabilmente l’ha riportata a Firenze dove era arrivata nella giornata di Ferragosto, e dove, ospite della storica amica Debi Mazar, nella mattinata di ieri era stata intercettata a fare shopping nella zona dell’Oltrarno. Pochissimi i dettagli emersi su una festa di compleanno che Madonna ed il suo staff hanno voluto sfarzosa ma non pacchiana, come ad esempio un menù toscano, con dolci tipici quali i ricciarelli e vini rossi del territorio del Chianti; dove la cantante è giunta intorno all’ora di cena dopo aver assistito dall’interno di Palazzo Pannocchieschi d’Elci alla corsa del Palio dell’Assunta vinto dalla contrada di Valdimontone.

Proprio un video di Louis Veronica Ciccone con alle spalle la celebre torre del Mangia è stato fra i pochissimi caricati nelle ultime ore sul profilo Tik Tok della cantante. Accanto a sé nella visione del Palio, Madonna ha voluto, oltre che ad amici e al già citato fidanzato, anche e soprattutto alcuni dei suoi figli, e segnatamente Lourdes, Rocco e le gemelle Stella ed Ester, con la cantautrice di origini italiane che aveva una scorta per i suoi spostamenti a piedi per la città.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).