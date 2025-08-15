Inchiesta Milano, revocati arresti domiciliari a ex assessore Tancredi. In libertà anche Pella e Marinoni

Il Tribunale del Riesame di Milano ha revocato gli arresti domiciliari e ha disposto un’interdittiva di un anno per l’ex manager Federico Pella, dell’ex assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi e dell’ex presidente della Commissione Paesaggio, Giuseppe Marinoni. La decisione arriva a poche ore dall’udienza svolta stamane e a due giorni dalla prima decisione di un altro collegio del Riesame di annullare l’arresto (in carcere) del costruttore Andrea Bezziccheri e dei domiciliari per l’architetto ed ex componente della Commissione per il paesaggio del Comune di Milano Alessandro Scandurra.

Indagato il direttore generale del Comune di Milano

Il direttore generale del Comune di Milano, Christian Malangone, è indagato per induzione indebita nell’inchiesta milanese sull’urbanistica. Il suo coinvolgimento nell’indagine era emerso nella memoria e nelle chat che riguardava il progetto Pirellino. Nelle 125 pagine di ‘chat Pirellino’ interagiscono con Malangone, l’ex assessore Giancarlo Tancredi e il costruttore Manfredi Catella.

“Devono fare in fretta se non vogliono essere ricordati come il governo che ha bloccato l’edilizia in Italia”. E’ uno dei messaggi che l’allora assessore all’Urbanistica Giancarlo Tancredi inoltra, era il 23 settembre 2024, al direttore generale di Palazzo Marino Christian Malangone. Il messaggio è contenuto in una delle 4mila pagine di messaggi depositati dalla Procura al Riesame che si occupa dell’indagine sull’edilizia che sta cambiando il volto della città e che con i recenti arresti ha segnato anche un terremoto nella politica cittadina.

