Listeriosi Francia, ondata di casi per formaggi: 2 morti. Carrefour richiama 3 prodotti in Italia

Allerta sanitaria in Francia per casi di listeriosi. Nel Paese d’Oltralpe ci sono stati due morti e 21 contagiati. Per questo c’è stato un maxi richiamo di formaggi. In Italia la Carrefour ha ritirato, invece, per “sospetta presenza di listeria” tre prodotti: cotolette e filetti di merluzzo, oltre a un formaggio.

L’allerta in Francia

Il batterio Listeria sarebbe stato individuato in alcuni prodotti dell’azienda Chavegrand nel dipartimento della Creuse, come riporta la stampa francese. La scoperta, annunciata il 12 agosto, ha portato al ritiro dal mercato di circa 50 prodotti a latte pastorizzato, venduti nella grande distribuzione per sospetto legame con l’ondata di casi di listeriosi. Secondo l’Agenzia nazionale francese per la Sanità pubblica (Santé publique France – Spf), le persone colpite dal batterio sono 11 donne e 10 uomini, tra 34 e 95 anni. Diciotto persone sono oltre i 65.

Tre di loro seguivano terapie farmacologiche croniche “suscettibili di favorire le infezioni intestinali”, mentre gli altri presentavano fattori di rischio, tra cui tumori, diabete e patologie cardiache. “Tutti i pazienti sono stati ricoverati”, ha precisato Spf, specificando le forme cliniche osservate: 16 setticemie, 4 forme neuromeningee e un’altra forma invasiva.

Carrefour richiama tre prodotti in Italia

Anche in Italia sono scattati i primi ritiri, a scopo precauzionale, per i formaggi e altri prodotti, legati alla possibile presenza di Listeria. A quanto apprende l’Adnkronos Salute le Regioni coinvolte dovrebbero essere 5-6. Carrefour Italia ha emesso il richiamo di tre prodotti per “rischio microbiologico: possibile presenza di Listeria Monocytogenes“. Le informazioni sono reperibili nella pagina dedicata agli avvisi di richiamo prodotti: https://www.carrefour.it/richiamo-prodotti.html.

L’azienda invita le persone in possesso di tali prodotti a non consumare e a restituire al punto vendita le confezioni di cotolette di merluzzo carbonaro in pastella a marchio Carrefour Il Mercato, in confezione da 200 grammi. Il lotto di produzione interessato è il 5212531 con data di scadenza 17 agosto 2025.

Inoltre, i filetti impanati di merluzzo d’Alaska , sempre a marchio Carrefour Il Mercato, in confezione da 220 grammi. Il richiamo riguarda il lotto 5213532, con scadenza fissata al 18 agosto 2025. Entrambi i prodotti a base di merluzzo sono realizzati dall’azienda Cite Marin nello stabilimento francese di Kervignac.

Infine il formaggio di capra Buche Chevre La Belle du Bocage della Fromagerie Chavegrand. In questo caso il richiamo riguarda tutte le scadenze comprese tra il 25 luglio e il 12 agosto. Il prodotto è commercializzato e prodotto da Fromagerie Chavegrand.

Carrefour Italia raccomanda nel richiamo che “le persone che avessero consumato questi lotti di prodotti e che presentassero febbre, isolata o accompagnata da mal di testa, sono invitate a consultare il proprio medico curante segnalando il consumo. Le donne in gravidanza e le persone immunodepresse e gli anziani devono prestare particolare attenzione a questi sintomi. Per chiarimenti i consumatori possono contattare il numero verde 800 650 650″.