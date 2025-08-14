“Elenco fornitori” della Provincia di Padova, da marzo iscritte 338 aziende. Da maggio assegnati o previsti interventi per circa 4 milioni e 360 mila euro

Con l’avvio operativo dell’Elenco degli Esecutori di Lavori Pubblici, è entrato pienamente in funzione il nuovo sistema provinciale per l’affidamento dei lavori tramite procedure negoziate. Dallo scorso 1° maggio infatti, i Responsabili Unici di Procedimento (RUP) dell’Area Tecnica della Provincia di Padova possono utilizzare l’elenco per l’affidamento di lavori pubblici di propria competenza.
A oggi risultano iscritti 338 operatori economici, mentre 35 istanze sono in attesa di integrazione documentale e soltanto cinque sono state dichiarate non accoglibili per il mancato rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento provinciale.
Annunciata all’inizio dell’anno, la riforma segna un cambiamento sostanziale nella gestione delle gare per lavori pubblici, con l’obiettivo di rendere più efficiente, trasparente e veloce l’azione della Pubblica Amministrazione. Il primo segmento attivato riguarda l’elenco dei soggetti qualificati come Esecutori di lavori pubblici — imprese e operatori economici specializzati nelle lavorazioni indicate nell’elenco tecnico allegato alla piattaforma provinciale.
L’iscrizione è possibile dallo scorso 3 marzo e avviene esclusivamente online attraverso il portale dedicato sul sito istituzionale della Provincia. L’Elenco resterà permanentemente aperto: ciascun operatore potrà aggiornare o modificare i propri dati in qualsiasi momento.
