Meloni “Crisi del turismo? Alle falsità dell’opposizione risponde la verità”

ROMA (ITALPRESS) – “Ritengo vergognoso che, pur di attaccare il Governo, certa opposizione diffonda notizie false, danneggiando l’immagine e gli interessi dell’Italia. Negli ultimi giorni, tra le diverse uscite, anche la segretaria del Pd Elly Schlein ha lasciato intendere che il turismo italiano fosse in crisi. Peccato che, poche ore dopo la sua uscita, i dati ufficiali del Viminale – tratti dalla banca dati ‘Alloggiati web’ della Polizia di Stato – abbiano certificato l’esatto contrario, con arrivi in crescita e milioni di visitatori nelle nostre strutture ricettive. Alle mistificazioni e alle falsità costruite a tavolino rispondono i numeri e la verità. Chi ama davvero la propria Nazione non la scredita davanti al mondo per convenienza politica. Noi continueremo a lavorare per renderla ogni giorno più forte, attrattiva e orgogliosa di sè”. Così, in un post su Facebook, la premier Giorgia Meloni.

“Fa bene Giorgia Meloni a difendere il turismo italiano, fatto di tante imprese e tanti lavoratori che non meritano di finire oggetto dello sciacallaggio della sinistra – commenta il vicepresidente del Senato e responsabile del dipartimento Turismo della Lega, Gian Marco Centinaio -. Tra l’altro, grazie ai dati record dell’occupazione e alla riduzione delle tasse sul lavoro, quest’anno tanti italiani si sono potuti permettere finalmente una vacanza, come dimostrano i dati Istat ed Eurostat. Sappiamo che c’è ancora da lavorare per far crescere il potere d’acquisto delle famiglie e per migliorare la competitività del settore turistico. Ma finalmente questo governo ha imboccato la strada giusta, riducendo le tasse sul lavoro e realizzando un vero e proprio piano industriale per il turismo, con riforme e investimenti per far conoscere nuove mete e favorire la destagionalizzazione. Lasciamo a Schlein e compagni i loro slogan e i loro pregiudizi, la Lega continuerà a dare il suo contributo all’esecutivo per far crescere un turismo di qualità e competitivo a livello mondiale, come merita l’Italia”.

