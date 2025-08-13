Erice, concluso seminario su emergenze planetarie

Si è conclusa oggi, alla Fondazione Ettore Majorana e Centro di Cultura Scientifica, la 57ª edizione dei Seminari Internazionali sulle emergenze planetarie, diretta da Fabrizio Zichichi con il co-chairman Cristian Galbiati (Università di Princeton, USA). Nei giorni scorsi Erice ha ospitato oltre cento tra scienziati, ricercatori e studiosi provenienti da 24 Paesi per discutere e proporre soluzioni alle più urgenti sfide globali.

“Le emergenze planetarie evolvono di anno in anno e richiedono soluzioni sempre più concrete. Dalle tensioni internazionali al nucleare bellico, il manifesto di Erice e lo spirito che lo ha generato e diffuso continua a offrire un contributo fondamentale per mitigare i rischi e promuovere la pace. Lavoreremo perché il prossimo seminario affronti queste sfide con ancora maggiore determinazione”, ha dichiarato Cristian Galbiati.

Nel corso delle otto sessioni tematiche sono state approfondite questioni cruciali che vanno dalla sicurezza nucleare, alle pandemie passate e a come affrontare le future, al problema dell’inquinamento dei solidi che generiamo, alla sostenibilità energetica, fino alle sfide e alle opportunità legate all’intelligenza artificiale e alla cybersecurity. Gli interventi hanno messo in evidenza la necessità di un approccio scientifico multidisciplinare e di una cooperazione internazionale per affrontare problemi che superano i confini nazionali. L’importanza del confronto oggettivo e razionale, eliminando la piaga delle ‘fake news’ che dovrebbe assicurare un’informazione veritiera. Grande rilievo ha avuto l’annuncio della nascita della scuola di Intelligenza Artificiale e del 131º corso di studi post universitario dedicato alle emergenze planetarie, che sono le nuove iniziative della Fondazione Ettore Majorana per formare le future generazioni di scienziati impegnati nella risoluzione delle crisi globali.

