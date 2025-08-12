Eccidio di Sant’Anna di Stazzema, Giani “La Toscana non dimentica”

FIRENZE (ITALPRESS) – “12 agosto 1944, Sant’Anna di Stazzema. La vittima più giovane, Anna Pardini aveva solo 20 giorni. 560 persone tra cui molti bambini, donne e anziani persero la vita in una delle più drammatiche stragi nazifasciste della storia del nostro Paese. La Toscana non dimentica”. Lo ha scritto sul suo profilo Facebook il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani che quest’oggi sta partecipando alle cerimonie di commemorazione dell’Eccidio di Sant’Anna di Stazzema.

IL COMMENTO DI MAZZEO

“Il 12 agosto 1944, a Sant’Anna di Stazzema, il male mostrò il suo volto più atroce: donne, uomini, anziani, bambini innocenti furono strappati alla vita dalla violenza cieca della guerra e dell’odio”. Lo ha scritto sul suo profilo Facebook il presidente del Consiglio regionale toscano, Antonio Mazzeo. “Ricordare non è un esercizio retorico – ha aggiunto Mazzeo –. È un dovere verso chi non c’è più, verso chi ha resistito, verso le generazioni che verranno. Significa ribadire che la nostra democrazia e la nostra libertà nascono anche da quel sangue versato, da quelle vite spezzate, dal coraggio di chi, pur sapendo di rischiare tutto, scelse di opporsi al fascismo e al nazismo”. Il presidente del Consiglio regionale toscano ha spiegato come a suo avviso “Sant’Anna non è soltanto un luogo della memoria: è un monito vivo. Ci chiede di vigilare, di respingere ogni forma di odio, di intolleranza, di discriminazione. Ci chiede di custodire la pace, ogni giorno, nelle parole e nei gesti, perché la storia non si ripeta mai più. Per questo, in questa legislatura, abbiamo inserito l’antifascismo nello Statuto regionale, affinché resti inciso tra i valori fondanti della nostra comunità e guidi le scelte di oggi e di domani”. “A chi oggi porta ancora nel cuore quella ferita, va il nostro abbraccio. A chi verrà dopo di noi, lasciamo il compito di continuare a ricordare. Perché il ricordo è l’unico vaccino contro l’orrore”, ha concluso Mazzeo.

