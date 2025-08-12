Corso di introduzione all’utilizzo dello smartphone

Nell’ambito del progetto “Rete di servizi di facilitazione digitale” il Comune di Rubano propone il corso gratuito di introduzione all’utilizzo dello smartphone.
Il corso ha l’obiettivo di aiutare chi non ha molta dimestichezza con questo strumento ad apprendere le nozioni di base sul suo utilizzo ed iniziare ad acquisire una propria autonomia.
Il corso si svolgerà presso la biblioteca di Rubano nei giorni 21 e 28 agosto dalle 10.00 alle 11.30.
Iscrizione obbligatoria inviando una mail con nome, cognome e numero di telefono a [email protected] oppure telefonando in biblioteca 049633766.
È consigliato partecipare con il proprio smartphone.