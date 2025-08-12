Agevolazione tariffaria per abbonamenti annuali TPL – “Famiglie numerose”

La Provincia di Padova ha attivato anche per l’anno in corso una misura di agevolazione tariffaria rivolta alle famiglie numerose, con l’obiettivo di incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico locale e fornire un sostegno concreto alle spese di viaggio.
L’iniziativa prevede un rimborso fino al 40% del costo complessivo degli abbonamenti annuali al servizio di trasporto pubblico locale su gomma – urbano (TU1/TU2) o extraurbano – appartenenti alle seguenti categorie:
-
Ordinario
-
Lavoratore
-
Studente
Possono presentare domanda i nuclei familiari residenti nel territorio provinciale composti da:
-
almeno 6 componenti (2 genitori + 4 figli o più), oppure
-
almeno 5 componenti (genitore unico + 4 figli o più).
Il rimborso sarà riconosciuto nei limiti delle risorse disponibili, in proporzione al numero di richieste idonee pervenute entro la scadenza del 31 ottobre 2025.
In allegato a questa news è disponibile il modulo di richiesta per l’agevolazione, da compilare e trasmettere secondo le indicazioni contenute nell’avviso pubblicato sul sito della Provincia di Padova.
Invitiamo tutte le famiglie interessate a consultare la documentazione e a presentare la domanda nei tempi previsti.