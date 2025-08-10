Palermo, tragedia a Mondello: giovane muore colpito da elica gommone

Si chiama Simone La Torre, 23 anni, il giovane morto oggi pomeriggio, a Mondello nel Palermitano, colpito dall’elica del gommone che aveva noleggiato con alcuni amici. Sembra che il ragazzo fosse seduto a cavalcioni su un tubolare del gommone quando è scivolato in acqua e l’elica lo ha colpito. Sono stati i suoi amici a soccorrerlo e a portarlo sul molo dove lo attendeva l’ambulanza del 118, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate alle braccia e al torace. Sul posto è intervenuta anche la polizia e la capitaneria di porto. Il gommone è stato sequestrato e la procura ha aperto un’inchiesta.

(ADNKRONOS)